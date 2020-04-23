Сразу несколько десятков: в Челябинской области отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом

В Челябинской области отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом: за сутки подтверждено 57 случаев. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 44 случая зарегистрированы в одном очаге – в одном из корпусов Златоустовской горбольницы №1. Причиной массового заражения стали ошибки в оказании медпомощи.

В медучреждении введено внешнее управление. Проводится эпидрасследование.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 23.04.20

В челябинском дворе заметили псевдо-дезинфекторов. / Прокуратура предупредила акцию челябинских таксистов, которую те не планировали. / На фоне роста заболеваемости COVID-19 на Южном Урале задумались о смягчении режима самоизоляции (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»