Непогода задержится на Южном Урале еще на день

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, завтра, 24 апреля, на территории Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, в горах с мокрым снегом, местами порывы ветра до 20 метров в секунду.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

В связи с прошедшими и ожидаемыми осадками возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах.

Южноуральцам советуются ограничить выезд за пределы населенных пунктов. В случае, если поездка неминуема, обязательно сообщить родным и близким, куда направляются. В автомобиле нужно двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходить от нее за пределы видимости.

Отметим, штормовое предупреждение действует на Южном Урале с 21 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.04.20

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