В Москве за сутки скончалось рекордное количество зараженных коронавирусом

В Москве за сутки скончалось рекордное количество больных коронавирусом: 41 человек. По данным столичного штаба по контролю и мониторингу ситуации у всех погибших были подтверждены диагнозы «пневмония» и положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию.

Умершим было от 34 до 92 лет, большинство из них имели сопутствующие заболевания: гипертонию, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз, сахарный диабет.

Так, диабет был у самого молодого из погибших, – сообщает «Интрефакс». – У 34-летнего пациента развилась «двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом».

Всего в Москве с начала эпидемии скончались 366 человек, зараженных коронавирусом.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 24.04.20

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