Митрополит и несколько священников Челябинской епархии после Пасхи угодили в больницу с подозрением на COVID-19

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий и несколько священников госпитализированы с подозрением на коронавирус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вместе с митрополитом в больницу попали клирики Свято-Симеоновского кафедрального собора.

«Заболели пара дьяконов и три или четыре священника. Все служили в кафедральном соборе. Сразу после ночной [на Пасху] заболели, и на Светлой седмице никаких служб не было, – цитирует 74.RU собственный источник. – Всех их обследовали на КТ и положили в больницу. КТ им делали вчера. У них одышка, температура. У митрополита Григория точно пневмония».

Священники рассказывают, что митрополита госпитализировали 26 апреля с симптомами пневмонии. Однако на истекшей неделе ни он, ни другие заболевшие клирики в храме не были и с прихожанами не общались.

При этом, по данным издания, за медицинской помощью обратились девять человек. У двоих обследование отклонений не выявило. Семерых, включая митрополита, госпитализировали в ОКБ-3. Сегодня они сдали первый тест на COVID-19.

В пресс-службе Челябинской митрополии подтвердили факт госпитализации архиерея. «Уже с 20 апреля по решению правящего архиерея не проводились некоторые богослужения, включая и вечерние службы, не совершались некоторые требоисправления, а с 29 апреля приостанавливается посещение прихожанами всех храмов во время богослужения», – уточнили в митрополии.

Напомним, вопрос о закрытии для посещения храмов неоднократно поднимался перед Пасхой. Но губернатор Алексей Текслер заявил, что у него на это нет полномочий. В митрополит Григорий призвал прихожан оставаться дома, но публичные службы не отменил.

Напомним, только в Челябинске пасхальную всенощную посетили более 1,5 тысяч человек. Со сколькими людьми они вступили в контакт за прошедшую неделю, подсчитать, скорее всего, невозможно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.04.20

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