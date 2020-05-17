В Челябинске умер 60-летний артист камерного хора, принимавший участие в пасхальной службе

В Челябинске умер 60-летний артист камерного хора Мансур Гареев. 5 мая его госпитализировали с пневмонией и подозрением на коронавирус. Состояние было настолько тяжелым, что его подключили к аппарату ИВЛ. Через три дня артист впал в кому, а потом скончался – под предварительным данным от почечной недостаточности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», помимо основной работы Мансур Гареев пел в церковном хоре. Известно, что он принимал участие в пасхальной службе. Но коронавирус у него не подтвердился – все три анализа дали отрицательный результат. Потому его смерть не учитывается в статистике коронавирусной инфекции.

Кроме Гареева заболели еще несколько артистов Камерного хора. Все они на Пасху пели в кафедральном соборе, пишет 74.ru. У кого-то COVID-19 подтвердился, у кого-то нет.

Но, согласно отчетам американских экспертов, погрешность тестов на коронавирус может достигать 15%, а по данным российских специалистов – 30%. Например, у известного журналиста Максима Шевченко выявить инфекцию удалось только с помощью КТ, все тесты давали отрицательный результат. А примерно у половины людей с положительным показателем инфекция никак себя не проявляет. И не понятно: то ли это бессимптомное течение, то ли ошибка диагностики.

Напомним, что после пасхальной службы в Свято-Семеновском кафедральном соборе заболели 13 священников и сотрудников Челябинской епархии, а также три телеоператора, снимавших церемонию.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 17.05.20

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