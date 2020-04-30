Операторы челябинского госканала, снимавшие пасхальную службу, заболели пневмонией, у одного – COVID-19

У одного из участников трансляции Всенощного Пасхального бдения из кафедрального собора Челябинска подтвердился тест на коронавирус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», операторы телеканала ОТВ, принадлежащего правительству Челябинской области, снимавшие Всенощное бдение в кафедральном Свято-Симеоновском соборе на Пасху, слегли с пневмонией. Эту информацию подтверждают на телеканале.

Известно, что у трех из участников трансляции развилась пневмония. При этом у одного из операторов подтвердился анализ на коронавирусную инфекцию.

Напомним, ранее стало известно, что после пасхальной службы в кафедральном соборе заболели несколько клириков храма и митрополит Челябинский и Миасский Григорий, а также представители епархиального управления. Известно, что заболели полтора десятка человек, при этом у некоторых из них анализ на коронавирусную инфекцию дал положительную реакцию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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