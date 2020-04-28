У части сотрудников Челябинской епархии подтвержден коронавирус

У двух сотрудников Челябинской епархии подтвержден коронавирус. Об этом сообщил секретарь Челябинской митрополии отец Игорь (Шестаков).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди заболевших один священнослужитель и пресс-секретарь епархии, а также беременная жена последнего. У митрополита Челябинского и Миасского Григория и трех священников первый тест на коронавирус дал отрицательный результат, анализы еще трех священнослужителей пока находятся в работе.

Напомним, на минувшей неделе за медицинской помощью обратились девять сотрудников Челябинской епархии. Все они присутствовали на пасхальных службах в Свято-Семеновском кафедральном соборе.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.04.20

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