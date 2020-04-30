У террористов, уничтоженных в Екатеринбурге, могла быть связь с Южным Уралом

Среди уничтоженных в Екатеринбурге террористов мог быть житель южноуральской «запретки».

Как сообщал ранее «Новый День», контртеррористическая операция в Екатеринбурге и Арамили продолжалась до утра 30 апреля. В результате было уничтожено трое террористов (по некоторым данным, примыкавших к запрещенной на территории РФ организации «Исламское государство»).

Не исключено, что исламисты имели связи с Южным Уралом. По крайней мере, один из них мог жить в Челябинской области.

Так, во дворе дома, где обитали террористы, обнаружили автомобиль ВАЗ. Вероятно, именно на этой машине они передвигались. Журналистам удалось выйти на предыдущего хозяина авто.

По словам мужчины, пишет E1.RU, он продал машину жителю Снежинска, работавшему в Екатеринбурге, но постоянно ездившему в Челябинскую область.

Челябинск, Виктор Елисеев

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