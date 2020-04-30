В Екатеринбурге и Арамиле всю ночь шла контртеррористическая операция

Сегодня ночью в Екатеринбурге сотрудники УФСБ по Свердловской области провели контртеррористическую операцию, в ходе которой были уничтожены трое преступников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ по Свердловской области, режим контртеррористической операции (КТР) был введен сегодня в полночь на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа. Уже в 05 часов 15 минут режим КТР был отменен. «Контртеррористическая операция в Екатеринбурге завершена. При оказании сопротивления преступники получили ранения, несовместимые с жизнью», – кратко рассказали в пресс-службе УФСБ.

«Интерфакс» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК) добавляет, что боевиков было трое, и что силами ФСБ в городе предотвращена подготовка терактов. Изъяты оружие, боеприпасы и взрывные устройства.

По данным РИА «Новый День», из-за КТО не спал всю ночь и гарнизон ГУВД. На телефоны сотрудников пришёл спецсигнал и сотрудники срочно явились на свои рабочие места. Через три часа, после сигнала отбой, полиция разошлась до домам.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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