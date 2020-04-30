На месте КТО в Екатеринбурге работают силовики: подробности спецоперации (ФОТО, ВИДЕО)

Национальный антитеррористический комитет (НАК) раскрыл некоторые подробности спецоперации, прошедшей сегодня ночью в Екатеринбурге.

КТО в коллективном саду

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, частный одноэтажный дом на территории Чкаловского района Екатеринбурга, в котором укрылись трое бандитов, был блокирован, жители близлежащих домов эвакуированы. На предложение сдаться властям бандиты открыли огонь. Силами спецназа ФСБ России они были нейтрализованы. На месте перестрелки обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы. По имеющимся в оперативном штабе НАК данным, преступники были сторонниками международной террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории РФ) и готовились к совершению терактов.

В эти минуты на месте событий продолжают работать силовики, передает корреспондент РИА «Новый День». Подходить близко к дому они не разрешают, производить видеосъемку – тоже.

Семья местных жителей рассказала нашему корреспонденту, что ночью к ним приехали силовики и сказали: «Если вы на машине, нужно собрать вещи и уехать из сада». Спросили, хватит ли им двух минут на сборы. Люди быстро собрались уехали, и только сегодня в 11 часов вернулись. А потом из инстаграма они узнали, что здесь велась борьба с террористами.

Напомним, режим контртеррористической операции был введен сегодня в полночь на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа. Уже в 05 часов 15 минут режим был снят. «Контртеррористическая операция в Екатеринбурге завершена. При оказании сопротивления преступники получили ранения, несовместимые с жизнью», – кратко рассказали в пресс-службе УФСБ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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