«Во время первой стрельбы я спал», – обитатели СНТ «Волна» рассказали о ночной операции ФСБ (ФОТО, ВИДЕО)

Впервые за шесть или семь лет ФСБ провела в Екатеринбурге антитеррористическую операцию, ликвидировав трех боевиков. КТО – контртеррористическая операция – прошла в коллективном саду в Чкаловском районе города. Большинство мирных жителей спецназовцы за несколько минут до начала операции эвакуировали.

Стрельба и эвакуация в коллективном саду

Съемочная группа РИА «Новый День» утром побывала на месте событий и пообщалась с обитателями коллективного сада. Местный житель Рустам рассказал «Новому Дню», что около половины первого ночи к нему в дом зашли силовики, попросили одеться, сказали, что, возможно, придется эвакуироваться. Но потом за ним так и не зашли, хотя его дом – один из ближайших к сторожке, в которой укрылись боевики.

«Во время первой стрельбы я спал. Смысл смотреть – ничего не видно, свет вырубили, – рассказал Рустам. – Во время второй стрельбы уже проснулся, слышу звуки выстрелов, хлопки. Встал, смотрю в окошко – только фонари светят, стрельба закончилась. Еще прилег. Потом проснулся, часу в пятом, встал – ничего не изменилось, они фонарями светят, фотографировать начали, нашли, видимо, самих террористов. В шестом часу ФСБ уехали, ОМОН остался». Молодой человек добавил, что это место всегда было тихим, на улице, где все произошло, заселены только два дома – его и соседей.

Соседи Рустама, мужчина и женщина, ночных событий не застали – сегодня утром они приехали в сад впервые с января. В беседе с нашим корреспондентом женщина порадовалась: «Как нас бог-то миловал, ведь хотели вчера поехать», – и перекрестилась. По ее словам, в последнее время в СНТ «Волна» живет очень много иностранных рабочих, дети которых досаждают садоводам тем, что «все топчут» и воруют ягоды, но последних обитателей сторожки она не знала.

Зато их видели другие соседи. По их словам, с 17 апреля до этого необитаемую сторожку сняли мужчины неславянской внешности, с бородами и бритыми головами.

Напомним, большинство жителей коллективного сада эвакуировали. Тех, кто приехал на собственном транспорте, попросили собраться за две минуты и вернуться в город. Одна из таких женщин призналась, что узнала об операции только утром из соцсетей. В сад она вернулась сегодня в 11 часов утра. Ее пропустили, предварительно проверив документы и багажник автомобиля. Садоводов, которые ночью не смогли уехать сами, посадили в автобусы и отвезли в соседнее садоводство. В автобусе люди просидели до утра. По их словам, силовики снабдили их едой и питьем.

Как уже писал «Новый День», частный одноэтажный дом на территории Чкаловского района Екатеринбурга, в котором укрылись трое бандитов, был блокирован сегодня около полуночи. На предложение сдаться властям бандиты открыли огонь. Силами спецназа ФСБ России они были нейтрализованы. На месте перестрелки обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы. По имеющимся в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета данным, преступники были сторонниками международной террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории РФ) и готовились к совершению терактов.Режим КТО, введенный в Чкаловском районе Екатеринбурга и Арамильском городском округе, был введен ровно в полночь, а уже в 05 часов 15 минут – отменен.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук, Антон Отман, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.04.20

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