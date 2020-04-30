Соседи ликвидированных боевиков описали их внешность

Жители коллективных садов в Чкаловском районе Екатеринбурга, где сегодня ночью ФСБ провела контртеррористическую операцию, поделились новыми подробностями.

Как сообщили РИА «Новый День» садоводы, сторожка, в которой все произошло, около года пустовала, а с 17 апреля сдавалась мужчинам неславянской внешности, с бородами и бритыми головами. Видеонаблюдения в саду не было.

Также люди рассказали, как ночью проходила эвакуация мирного населения с места операции. По словам одной из женщин, ночью приехал автобус, людям сказали, что им нужно эвакуироваться, посадили в автобус и увезли в другой сад. Там они просидели всю ночь с другими соседями, видимо, с теми, у кого не было машин. Им предоставили еду, питье, а утром вернули в свои дома. Тех, кто приехал в сад на своей машине, силовики попросили собраться в течение двух минут и уехать. Автовладельцы быстро собрались и покинули сад, и только сегодня в 11 часов вернулись. О том, что здесь велась борьба с террористами, они узнали только утром из соцсетей.

ВАЗ-2112 с тремя дырками в лобовом стекле, которую показывали в видео НАК, увезли с места событий на эвакуаторе.

Напомним, ночью в Екатеринбурге была проведена КТО. Частный одноэтажный дом на территории Чкаловского района Екатеринбурга, в котором укрылись трое бандитов, был блокирован, жители близлежащих домов эвакуированы. На предложение сдаться властям бандиты открыли огонь. Силами спецназа ФСБ России они были нейтрализованы. На месте перестрелки обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы. По имеющимся в Оперативном штабе НАК данным преступники были сторонниками международной террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории РФ) и готовились к совершению терактов.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.04.20

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