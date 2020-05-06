Смог провисит над Южным Уралом до конца рабочей недели

В Челябинской области действует режим НМУ продлили на двое суток.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, будут наблюдаться в регионе минимум до вечера 8 мая.

В связи с этим, в Челябинске, Коркино, Златоусте и Карабаше до 19 часов 8 мая продолжает действовать режим НМУ первой степени. Кроме того, режим «черного неба» с 19 часов сегодня, 6 мая, до 19 часов 8 мая объявлен на территории Сатки.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Отметим, что неблагоприятные метеорологические условия наблюдаются на территории региона с 3 мая.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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