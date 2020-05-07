С глаз долой: спорную скульптуру убрали подальше от челябинцев

«Венер» переехал в музей истории Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Государственного музея истории Южного Урала, работа скульптора из Финляндии Камиля Сафиуллина «Венер» переехала в стены учреждения. Такое предложение поступило от вице-мэра Челябинска Сергея Авдеева.

«Венер» был подарен городу автором в 2014 году и установлен возле управления архитектуры. Не все челябинцы поняли и приняли скульптуру в духе постмодернизма. Но очевидно, что место было выбрано не самое удачное, признают музейщики. А вот на площадке у музея со стороны набережной, где уже экспонируются несколько работ скульптора Ивана Тряпицына в похожей стилистике, «Венер» вполне органичен.

«В первую очередь мы приведем скульптуру в первоначальный вид – за шесть лет «Венер» заметно потускнел, – говорит директор музея Владимир Богдановский. – Это очень достойная работа, уверен, здесь, в новом месте и другом контексте она «заиграет», и публика сможет оценить ее достоинства. Не исключаю, что «Венер» даже станет полноценной достопримечательностью. Мы рады, что наша коллекция арт-объектов пополняется. В перспективе на этой музейной площадке может появиться даже парк современной скульптуры. Пользуясь случаем, хочу пригласить талантливых и оригинальных художников и скульпторов к сотрудничеству».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.05.20

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