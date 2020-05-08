В публикации фото Гитлера среди героев усмотрели экстремизм

Прокуратура вмешалась в скандал с публикацией фотографии Адольфа Гитлера в рамках проекта «Имена героев».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство в ходе мониторинга сети Интернет выявило публикации о размещении в социальных сетях организаторами проекта «Имена героев» фотографии Гитлера.

Напомним, проект инициировало руководство ТРК «Космос». Но кто-то решил пошутить и прислал в качестве фотографии якобы родственника портрет Адольфа Гитлера.

Фото разместили в официальных социальных сетях ТРК. «После публикации фотографии в социальных сетях 06.05.2020 установлен факт схожести фото с изображением лидера нацистской Германии, в результате чего указанный пост в тот же день удален, – сообщили в прокуратуре. – Ответственное должное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, руководством ТРК размещены публичные извинения в социальных сетях.

В Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах».

По результатам проверки прокуратурой руководителю ТРК объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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