В Челябинской области НМУ объявили на все выходные

В семи городах Южного Урала объявлен режим «черного неба».

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, будут наблюдаться с 9 по 11 мая.

В связи с этим, в Челябинске, Коркино, Златоусте, Аше, Магнитогорске, Сатке и Карабаше до 22 часов 11 мая будет действовать режим НМУ первой степени.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Отметим, что неблагоприятные метеорологические условия наблюдаются на территории региона с 3 мая.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.05.20

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