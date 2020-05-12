В Челябинске сотрудника полиции подозревают в надругательстве над задержанным

В Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий полицейскими с применением насилия и причинением тяжких последствий (пункты «а», «в» части 3 статьи 286 УК РФ.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», фигурантом дела стал сотрудник патрульно-постовой службы отдела полиции «Ленинский», подозреваемый в избиении и надругательстве над задержанным.
Утром 7 мая на улице Энергетиков был обнаружен мужчина без сознания. Его доставили в реанимацию и при проведении обследования обнаружили серьезные повреждения внутренних органов.
Придя в себя, мужчина заявил, что 6 мая его задержали и доставили в полицию, где его избили и изнасиловали резиновой дубинкой, сообщает «Знак» со ссылкой на источники в Следственном комитете. По этому факту была проведена доследственная проверка, по результатам которой и возбудили уголовное дело. Подозреваемого полицейского отправили в СИЗО, его коллеги тоже проверяются на причастность к преступлению.
При этом отмечается, что потерпевший ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртным, при задержании был пьян и грубил полицейским.
Официально эту историю пока не комментируют ни в СК, ни в полиции.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 12.05.20
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