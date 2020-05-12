Южноуральский полицейский главк прокомментировал историю с изнасилованием задержанного

Полицейский главк прокомментировал историю с изнасилованием задержанного.

Как уже сообщал «Новый День», в Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий полицейскими с применением насилия и причинением тяжких последствий (пункты «а», «в» части 3 статьи 286 УК РФ. Фигурантом дела стал сотрудник патрульно-постовой службы отдела полиции «Ленинский», подозреваемый в избиении и надругательстве над задержанным.

«В УМВД России по Челябинску поступил вызов о том, что в одном из домов Ленинского района мужчина, находящийся в алкогольном опьянении, пытается сломать входную дверь в квартиру своей знакомой. Незамедлительно на место происшествия прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Правонарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. Им оказался 44-летний мужчина, ранее судимый по статьям 105 УК РФ («Убийство») и 158 УК РФ («Кража»).

По имеющейся информации, в ходе разбирательства в отношении доставленного сотрудниками ППСП были применены недозволенные методы воздействия.

Начальником ГУ МВД России по Челябинской области назначена служебная проверка, в отдел полиции направлена специальная комиссия из числа сотрудников службы собственной безопасности и других заинтересованных подразделений регионального полицейского главка.

В настоящее время по материалам службы собственной безопасности следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В случае установления вины сотрудники будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством, руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность», – заявили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 12.05.20

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