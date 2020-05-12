«Идите в курьеры»: южноуральский бизнес потерял надежду на поддержку государства

Власти Челябинской области отказались раскрывать план по перезапуску экономики после режима самоизоляции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вместо представления конкретных ходов по выводу экономики Южного Урала из «ковидного» кризиса власти региона предпочитают ограничиваться рассуждениями об обязательствах работодателей перед работниками и необходимости «договариваться».

Так, сегодня в ходе брифинга первый вице-губернатор Челябинской области Виктор Мамин заявил, что после отмены президентом Владимиром Путиным режима нерабочих дней, прежде всего, изменились взаимоотношения работников и работодателей. Раньше сотрудники могли ходить на работу, только если работодатель считал, что это необходимо и деятельность предприятия не подпадает под действие президентского указа.

Теперь же работник должен находиться на рабочем месте и выполнять свои функции. Правда, перечень разрешенных видов деятельности изменений не претерпел. Зачем находиться на рабочих местах сотрудникам неработающих предприятий, чиновник объяснять не стал. Зато заявил, что южноуральцы могут договориться с работодателем о временном увольнении и работе на третьих лиц.

В любом случае, напомнил работодателям Виктор Мамин, если трудовые отношения не прекращены, они обязаны заплатить своим работникам. Правда, уже в соответствии с действующим законодательством, уточнил вице-губернатор. Так что на полную зарплату рассчитывать не придется – речь лишь о двух третях среднего заработка, как при простое.

Но власти региона прекрасно понимают, что платить зарплату может быть попросту нечем. Поэтому предпочитают пускаться в схоластические рассуждения. Однако если, по расхожему мнению, схоласты некогда спорили о том, сколько чертей может уместиться на острие иглы, г-н Мамин ловко разделяет понятия «запрет на работу предприятия в целом» и «запрет на отдельные виды деятельности». И пытается убедить, что никто не запрещал предприятиям работать. Речь шла именно о запрете на определенные виды деятельности.

И, например, некоторые предприятия просто сменили запрещенный вид деятельности на разрешенный. Хотя в качестве примера чиновник смог привести лишь организацию услуг по доставке. Наверняка прекрасно понимая, что вряд ли все южноуральцы смогут стать курьерами, ибо зачем области с падением доходов населения столько доставщиков?

При этом на прямой вопрос: есть ли у правительства Челябинской области четкий план по выводу экономики региона из режима самоизоляции? – г-н Мамин ответил: есть. Но подробности раскрывать отказался.

Единственное, что пока могут предложить предпринимателям – это взять кредит на выплату зарплаты. Напомним, по словам президента Владимира Путина кредит будет выдаваться банками под 2% годовых, а через год в случае сохранения не менее 90% рабочих мест и сам кредит, и проценты работодателям «простят».

Но каким образом это будет происходить – неизвестно. До настоящего времени бизнес жаловался на то, что в 90% и более случаев банки в таких кредитах отказывали. Как будет организована работа по этим кредитам теперь – неизвестно. Ведь напрямую давать деньги бизнесу федеральное правительство не намерено. Речь именно о кредитах. Российские же банки не привыкли выдавать кредиты, и потом ждать в течение года, что их либо спишут, либо по ним начнут расплачиваться. Да и в чем выгода банка в таком случае совершенно непонятно. Кредитные же учреждения у нас филантропическими настроениями отмечены не были.

Кроме того, есть виды деятельности, которые не попали ни список разрешенных, ни в перечень пострадавших. Им банки готовы выдать кредиты, но под 30%. Это касается и тех, кто находится в разрешенном списке, но не может выплатить зарплату из-за неплатежей со стороны контрагентов.

В итоге бизнес окончательно бросают один на один с его проблемами и сотрудниками. А местные чиновники продолжают невнятно отговариваться, снова и снова повторяя тезисы обращения президента, хотя людей интересует, какие конкретные меры власти намерены предпринять для того, чтобы южноуральцы не остались без средств к существованию.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.05.20

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