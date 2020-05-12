Туман и маски: южноуральские власти не торопятся спасать региональную экономику

Власти Челябинской области, похоже, не могут сделать выбор: спасать экономику региона или собственные кресла. Такой вывод можно сделать из действий губернатора, который проявляет решительность, лишь вводя новые запреты и ограничения, но не объясняя, как существовать в созданных им условиях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 12 мая до особого распоряжения в Челябинской области запрещено посещать без масок общественные места – магазины, медицинские учреждения, аптеки, общественный транспорт, такси, органы государственной и муниципальной власти.

Увы, это единственное изменение, произошедшее на Южном Урале после отмены президентом России Владимиром Путиным режима нерабочих дней. При этом глава государства возложил всю полноту ответственности за выход из режима самоизоляции (включая принятие решения о начале выхода) на губернаторов.

Южноуральский губернатор Алексей Текслер брать на себя такую ответственность тоже, похоже, отказывается. Вслед за главами целого ряда субъектов Федерации Текслер заявил о продлении режима самоизоляции до 31 мая. При этом ответственность за это решение попытался переложить на Роспотребнадзор, сославшись на некую методу принятия решений, учитывающую динамику заболеваемости, количество свободных ковидных коек и число тяжелых пациентов.

Правда, лишь по первому критерию Челябинская область не может позволить себе начать снимать ограничения: число свободных коек в регионе стабильно выше 50%, а тяжелых пациентов – всего 5. Зато все праздничные дни Южный Урал упорно бил собственные рекорды по суточному числу заболевших.

Однако статистика, транслируемая областными властями, вызывает множество вопросов. Первые появились, когда региональный минздрав в своих ежедневных отчетах перестал показывать число условно-положительных результатов тестирования. И южноуральцы уже не могли прогнозировать даже примерно, какой рост заболеваемости можно ожидать в ближайшее время.

Потом власти отказались показывать статистику по территориям. Если раньше жители области знали, каково число заболевших в каждом из муниципалитетов, теперь остается лишь гадать, где за день выявили почти сотню случаев COVID-19. Не уточняется и путь заражения.

К тому же, если на начальном этапе пандемии статистика федерального Роспотребнадзора несколько опережала региональную (число заболевших, опубликованное на сайте Роспотребнадзора, было выше объявлявшегося министерством здравоохранения Челябинской области), на сегодня все происходит наоборот.

Наконец, бросается в глаза, что существенный прирост заболеваемости отмечается в преддверии очередных непопулярных решений региональной власти. Так, рост «показывали» накануне объявления о введении масочного режима (сначала – в качестве рекомендации, а с 12 мая – в обязательном порядке), накануне продления режима самоизоляции до 31 мая. При этом можно отметить, что на утро сегодня, 12 мая, заболеваемость вновь ощутимо просела – чуть ли не вдвое (57 на утро 12 мая против 94 на утро 11 мая).

Остается лишь гадать, с чем связана подобная статистическая пляска. И являются ли действия губернатора весьма сумбурными попытками «оперативно реагировать» на скачки заболеваемости, либо игра с цифрами лишь пытается представить благовидный предлог для предприятия неких иных действий.

При этом сам Алексей Текслер никакой конкретики не представляет. Так, последние несколько брифингов главы Южного Урала были крайне короткими, занимая зачастую не больше 15 минут. И большую часть времени губернатор повторял уже озвученную статистику заболеваемости, а также отвечал на «парадные» вопросы. А на то, чтобы задать насущные вопросы, журналистам просто не хватало времени. Кстати, произошло это после того, как один из представителей СМИ поинтересовался именно разночтениями данных Роспотребнадзора и областного минздрава по заболеваемости.

Не захотел общаться с журналистами Текслер и после вчерашнего выступления Владимира Путина. В вечернем обращении к южноуральцам чиновник лишь заявил о продлении режима самоизоляции. Оставалась надежда, что конкретику о том, как будет восстанавливаться экономика региона после отмены режима нерабочих дней, губернатор представит в ходе запланированного на сегодня брифинга. Но его пресс-служба заявила о переносе брифинга на 13 мая. А сегодня стало известно, что отдуваться за шефа будет первый вице-губернатор Виктор Мамин.

Между тем, вопросов у южноуральцев все больше. Например, когда они смогут выйти на работу. Ведь о том, что дальнейшие «каникулы» будут оплачены так же, как апрельские, речи, похоже, нет. По крайней мере, Владимир Путин настаивает пока лишь на выплате заработной платы сотрудникам лишь за апрель.

К тому же, многие южноуральцы, занятые в сферах, где зарплата начисляется с оборота или в зависимости от суммы оплаченных контрактов (например, так работает торговля, сфера услуг, практически все производство), прекрасно понимают, что их работодатели просто не смогут выполнить требования президента, так как никакого оборота или контрактов (заказов) в апреле не было, и у работодателя денег просто нет.

Но вместо того, чтобы озаботиться кризисом, разразившимся в экономике, власти Челябинской области лишь обязали всех надеть маски. И хотя в конце минувшей недели в государственных аптеках, действительно, появились обещанные Текслером маски по цене 15 рублей за штуку, для жителей региона дополнительные траты могут быть весьма ощутимы. Например, для работающих южноуральцев на месяц понадобится 44 одноразовых маски на человека. И это только для того, чтобы добраться до работы и обратно. И эти деньги необходимо будет где-то найти, чтобы отдать принадлежащему региональному правительству Областному аптечному складу.

Других решений по «восстановлению экономики» у чиновников для южноуральцев, видимо, нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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