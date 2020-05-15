Послаблений не будет: Текслер прокомментировал ситуацию с ограничениями на Южном Урале

Послаблений режима повышенной готовности в ближайшие дни в Челябинской области не будет. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в региона зафиксировано более полутора тысяч случаев инфицирования. Самый высокой показатель суточного прироста зарегистрирован вчера, 14 мая: плюс 105 инфицированных. «У нас видна стабилизация средних показателей заболеваемости – это около 70 человек в день. При этом мы наблюдаем резкие колебания числа инфицированных», – отметил Текслер, объясняя, почему никаких изменений в режиме ограничений ближайшие дни ждать не стоит.

Губернатор отметил, что в область и так раньше других субъектов федерации разрешила работать промышленности, мастерским по ремонту, парикмахерским, стоматологиям и ряду других организаций.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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