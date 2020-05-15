российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 15 мая 2020, 12:20 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты

Послаблений не будет: Текслер прокомментировал ситуацию с ограничениями на Южном Урале

Послаблений режима повышенной готовности в ближайшие дни в Челябинской области не будет. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в региона зафиксировано более полутора тысяч случаев инфицирования. Самый высокой показатель суточного прироста зарегистрирован вчера, 14 мая: плюс 105 инфицированных. «У нас видна стабилизация средних показателей заболеваемости – это около 70 человек в день. При этом мы наблюдаем резкие колебания числа инфицированных», – отметил Текслер, объясняя, почему никаких изменений в режиме ограничений ближайшие дни ждать не стоит.

Губернатор отметил, что в область и так раньше других субъектов федерации разрешила работать промышленности, мастерским по ремонту, парикмахерским, стоматологиям и ряду других организаций.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 15.05.20

«Работала и даже оперировала»: в Челябинске закрыли отделение гинекологии из-за контактной по COVID-19 сотрудницы. / Российский бизнес назвал главные сложности в условиях самоизоляции. / Нерешительность: Южный Урал оказался среди регионов, не внявших призыву Путина о смягчении режима самоизоляции. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Нерешительность: Южный Урал оказался среди регионов, не внявших призыву Путина о смягчении режима самоизоляции

Туман и маски: южноуральские власти не торопятся спасать региональную экономику

План как бы есть, но его как бы нет: пока чиновники путаются в «показаниях», банки начали выбивать из предпринимателей долги за малейшую просрочку

Метки / Самоизоляция

Спрос на жилую недвижимость упал на 25-37%

Театры и кинозалы откроются не раньше середины июля

«Как аукнутся майские праздники…»: Собянин назвал возможный срок смягчения коронавирусных ограничений

Бот-игра с нотами, поход по домам горожан и много онлайн-экскурсий – что будет на «Ночи музеев» онлайн

Кредиторы ждут начала неплатежей по ипотеке: «С реальными трудностями столкнемся в июне, июле и августе»

«Был без маски – курил», – полицейские устроили рейд по кальянщикам у ККТ «Космос» (ФОТО, ВИДЕО)

Детям снова начнут ставить прививки, но с особыми требованиями к больницам

Нерешительность: Южный Урал оказался среди регионов, не внявших призыву Путина о смягчении режима самоизоляции

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Челябинск, Урал, Общество, Россия, Экономика, Самоизоляция,