План как бы есть, но его как бы нет: пока чиновники путаются в «показаниях», банки начали выбивать из предпринимателей долги за малейшую просрочку

Власти Челябинской области не планируют начинать выводить экономику из «ковидного» кризиса раньше 20-х чисел мая. Об этом заявил заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук в ходе брифинга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поначалу чиновник уверял, что в регионе запущены 39 мероприятий по поддержке региональной экономики – прежде всего, на рынке труда. «Уже сейчас получили поддержку более ста предприятий МСП, это примерно три тысячи работников. Мы надеемся, что эти меры помогли сохранить эти рабочие места», – заявил вице-губернатор.

По словам Ковальчука, объем поддержки составил 2,6 миллиарда рублей. Правда, он тут же оговорился: все эти меры начали действовать либо с начала года, либо с начала второго квартала текущего года. Причем начали действовать автоматически. То есть, по сути, никакого отношения к выводу экономики из «ковидного» кризиса они не имеют. Просто областное правительство решило в очередной раз отчитаться об «успешной» поддержке региональной экономики, оказываемой в рамках докризисной (а, следовательно, малоэффективной в настоящее время) программы.

Что касается федеральной поддержки, то пока выдано всего 213 льготных кредитов на пополнение оборота. Кроме того, 115 предприятий получили финансовую поддержку фонда «Территория бизнеса», что позволило сохранить опять же порядка 3 тысяч рабочих мест. Те же это места, о которых говорил Ковальчук, или другие – не уточнили.

Правда, сам же Егор Ковальчук признал, что большую часть безработных дают именно малый и средний бизнес. А также то, что от пандемии пострадали около 50 тысяч организаций, на которых работает 220 тысяч сотрудников.

Между тем, не работают даже те меры, которые были официально объявлены федеральным правительством. Так, по словам общественницы и юриста Оксаны Труфановы, банки отказываются предоставлять кредитные каникулы и рассрочку по кредитам индивидуальным предпринимателям, выручка которых снизилась на 30%. Как рассказала челябинка, большинство банков не хотят идти на уступки, причем в некоторых даже не хотели принимать у бизнесменов документы. Навстречу пошли лишь единицы, в то время как другие уже подключили к выбиванию долгов коллекторов, несмотря на всего двухдневную просрочку.

Что же готовы предложить со своей стороны власти Южного Урала? Как оказалось, ничего. По признанию Егора Ковальчука плана по выводу экономики из «ковидного» кризиса у областного правительства просто нет. Хотя еще буквально вчера первый вице-губернатор Виктор Мамин заверял, что такой план есть.

«Речь идет о поручении президента разработать план выхода экономики из сложившейся ситуации, – рассказал Ковальчук. – До 15 мая мы ждем предложений от бизнес-сообществ, экспертных сообществ, предприятий, представителей малого и среднего бизнеса. Министерство экономики очень внимательно смотрит на опыт соседей, на опыт других стран и в завершение следующей недели мы такие предложения сформируем и направим».

Получается, что думать над выводом экономики южноуральские чиновники начали лишь после 28 апреля, когда президент России Владимир Путин прямо поручил федеральному правительству и губернаторам представить соответствующий план. Но отягощать свой мозг заботами о регионе в праздничные выходные, видимо, не захотели.

Теперь становятся понятными и решение о продлении режима самоизоляции аж до 31 мая, и категорическое нежелание губернатора Алексея Текслера общаться с журналистами. Напомним, на этой неделе брифинг главы региона переносился уже дважды, и когда он стоится – неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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