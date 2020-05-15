Нерешительность: Южный Урал оказался среди регионов, не внявших призыву Путина о смягчении режима самоизоляции

Властям Челябинской области не хватило решительности для начала выхода из режима самоизоляции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область оказалась одним из регионов, власти которых сохранили в прежнем виде режим ограничений, введенный для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в исследовании фонда «Петербургская политика».

Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин объявил о прекращении режима «нерабочих» дней с 12 мая и рекомендовал главам регионов начать постепенное снятие ограничений и восстановление экономической деятельности.

Вместо этого губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности к ЧС до 31 мая. В итоге южноуральцы оказались в крайне сложной ситуации: даже призрачная надежда на заработную плату, которую работодатели должны были платить за нахождение дома в течение «нерабочих» дней, теперь исчезла. Южноуральские чиновники заявили, что отныне никакой безусловной гарантии выплаты зарплат не существует, предложив работодателям и сотрудникам разбираться с этим самим.

Вместе с тем, значительная часть предприятий региона не имеет права заниматься уставной деятельностью, так как сферы экономики, в которых они заняты, по-прежнему поставлены на паузу.

При этом, согласно исследованию «Петербургской политики», Челябинская области занимает 70-е место среди регионов России по соотношению числа заболевших к общей численности населения. По данным самих областных властей, уровень заболеваемости на Южном Урале вчетверо меньше среднего по России (3,8 человека на 10 тысяч против 16 человек на 10 тысяч).

Отметим, что в списке аутсайдеров есть еще один регион УрФО – Курганская область (83 место по соотношению заболевших к общей численности населения). Но даже здесь власти разрешили возобновить работу всем организациям и индивидуальным предпринимателям, кроме предприятий общепита, торговых центров, массажных салонов, соляриев, бань, саун, клубов, дискотек, кинотеатров и спортивных организаций.

В то же время в ряде регионов власти уже на этой неделе существенно ослабили ограничения. Так, в Татарстане (60-е место) возобновлена деятельность 90% предприятий. В Калининградской области открыли торговые центры. В Магаданской области полное снятие ограничений намечено на 25 мая. А в Смоленской области открываются парки и кинотеатры.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.05.20

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