«Перестройка»: больше десятка старожилов южноуральского парламента отказались от участия в выборах

Больше десятка действующих депутатов Законодательного собрания Челябинской области не намерены бороться за продление полномочий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 15 мая, завершается прием заявлений на участие в праймериз «Единой России», проходящих в преддверии выборов в южноуральский парламент. При этом до настоящего времени в списке участников не фигурирует дюжина фамилий действующих депутатов. И среди них оказались как ветераны региональной политики, так и еще недавно весьма амбициозные новички.

Так, с дистанции решил сойти управляющий Пенсионным фондом России в Челябинской области Виктор Чернобровин. Вероятно, единственный из ныне действующих депутатов, принимавший участие в работе всех шести созывов регионального парламента (начиная с 1994 года).

Еще один ветеран – владелец холдинга «Союзпищепром» Александр Берестов, также пришедший в политику в середине 1990-х годов. Депутатом Заксобрания он был с 1997 по 2007 годы. После этого избрался в Государственную Думу РФ. А в 2015 году вернулся в региональный парламент.

С 1996 года в ЗСЧО заседал и бизнесмен Семен Мительман, участвовавший в работе парламентариев второго-шестого созывов. Но задолго до начала нового избирательного цикла пожилой политик объявил о намерении завершить парламентскую карьеру и сосредоточиться на бизнесе.

Наконец, завершает свою карьеру Владимир Горнов, депутат Законодательного собрания Челябинской области на протяжении трех последних созывов. Влиятельный «единоросс» предпочел политической борьбе кругосветное плавание.

Отказались от продолжения карьеры главврач детской горбольницы Магнитогорска Марина Шеметова (депутат с 2010 года), гендиректор компании «ТЭСиС» Владимир Чебыкин (у него последние пару лет весьма сложно складываются отношения с силовиками), а также застройщик Николай Янов. Карьера последнего рухнула с необычайным грохотом. Сначала всплыла информация о, якобы, бывшем у депутата бизнесе в Чехии. А после этого Янов с треском проиграл выборы в Калининский районный совет депутатов Челябинска.

Весьма непродолжительной оказалась карьера и нескольких депутатов, пришедших в заксобрание в 2015 году. Среди них советник генерального директора ОАО «МРСК Урала» Игорь Бутаков, председатель совета директоров АО «Комбинат «Магнезит» Владимир Горбунов и даже весьма амбициозный выходец из МГЕР Анатолий Вершинин. Впрочем, интересы молодого политика в последнее время связаны больше с Копейском. И возможно, что именно руководство советом депутатов этого города-спутника Челябинска стало целью, ради которой он предпочел выйти из гонки за креслом в Заксобрании.

Интересно, что до сих пор среди участников праймериз нет руководителя регионального отделения «Единой России», председателя действующего состава Законодательного собрания Челябинской области Владимира Мякуша (у него за плечами 22 года депутатства).

По всей видимости, столь масштабный «исход» представителей «Единой России» связан не столько с общефедеральной установкой на омоложение, сколько с усилиями губернатора Челябинской области Алексея Текслера перестроить региональный парламент «под себя».

Челябинск, Виктор Елисеев

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