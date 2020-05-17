В преддверии «разбора полетов» президентом на Южном Урале оперативно пересчитали доплаты медикам

Южноуральским чиновникам понадобился окрик от президента, чтобы сообразить, как правильно рассчитывать доплаты медикам, работающим с коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители министерства здравоохранения и горздравов, а вслед за ними и первые вице-губернатор Ирина Гехт уверяли, что деньги доведены до получателей в полном объеме, а начисления производятся, исходя из количества смен в контакте с инфицированными коронавирусом.

Это бы не самый экономный подход: например, в Курской области сотрудникам «скорой помощи» рассчитывали выплаты, исходя их числа минут, проведенных в контакте, в результате многие не получили и трех десятков рублей.

Однако и «щедрость» южноуральских функционеров не соответствовала поручению президента.

«Послушайте меня. Послушайте внимательно. Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей. В начале следующей недели предметно обсудим, подведем итоги по всем субъектам Федерации – я хочу это подчеркнуть: по всем без исключения», – отреагировал на поток жалоб из регионов Владимир Путин.

И в Челябинской области сразу опомнились: деньги на счета медиков начали поступать еще в субботу вечером. А сегодня пресс-служба регионального правительства уже отчитывается:

«Оперативно организован перерасчет стимулирующих выплат медицинских работников, непосредственно работающих с ковидом, в связи с изменениями в постановление федерального правительства.

Стимулирующие выплаты медикам, непосредственно работающим с ковидом, в регионе были выплачены в период с конца апреля по 7 мая, в соответствии с постановлениями правительства РФ №415 и №484.

Вчера были внесены изменения в 484-е постановление, где исключена формулировка «за фактически отработанное время».

В соответствии с этой нормой оперативно произведены перерасчеты за работу с коронавирусными больными, вчера деньги зачислены на счета медицинских организаций. Уже сегодня будут завершены перечисления на счета врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей СМП. Всего выплаты охватывают 1 тысяча 259 медицинских работников.

К слову, доплаты за счёт областного бюджета получили ещё более 5 тысяч медицинских работников, не попадающих в критерии федеральных доплат».

Правда, есть еще категория медиков, которая формально не контактирует с инфицированными коронавирусом, но тоже находится в группе риска: это сотрудники стационаров, принимающие экстренных больных. По их словам, нагрузка в последние полтора месяца, особенно с начала мая существенно возросла. В первую очередь, это касается травматологических, гастроэнтерологических, неврологических, кардиологических отделений.

Сотрудникам этих подразделений не выдают спецкостюмы: у них только обычные одноразовые маски и перчатки. При этом любой из поступивших к ним пациентов может быть инфицирован.

«Новый День» по просьбе этих медиков задал вопрос: «Будет ли какое-то материальное поощрение за возросшую нагрузку и интенсивность работы. Учитывая, что эти люди тоже подвергаются риску заражения коронавирусом, но уровень защиты у них гораздо ниже, чем у работающих с зараженными?» Первый вице-губернатор оставила вопрос без ответа.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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