Медикам за работу с коронавирусными больными в апреле доплатили менее 30 рублей

В Калужской области медикам за работу с коронавирусными больными доплатили менее 30 рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудникам Центральной межрайонной больницы Козельск, работающим с зараженными коронавирусом, выплатили стимулирующие надбавки в размере 27 рублей. Медики возмутились, заявив, что они на протяжении месяца работали в выездных бригадах по забору мазков у COVID-положительных пациентов.

В администрации учреждения сослались на приказ главврача, согласно которому расчет производится по минутам, непосредственно проведенным в контакте с инфицированным.

Разгорелся скандал. Главврача уволили.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин потребовал доплачивать медикам за сам факт работы с инфицированными пациентами, а не за отработанное в контакте с ними время.

Калуга, Игорь Юров

Калуга. Другие новости 15.05.20

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