Медики получают мизерные доплаты за работу с больными коронавирусом

Медицинские работники по всей России начали жаловаться на маленькие доплаты за работу с больными коронавирусом. Многие никаких премий не получили вообще. Прокуратура и Следственный комитет начали проверки в ряде регионов, а правительство подготовило новые правила распределения выплат.

О специальных надбавках для медиков, работающих с больными Covid-19, президент Владимир Путин заявил в начале апреля. Для врачей стационаров выплата составит по 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала больниц и врачей скорой помощи – 50 тысяч, для младшего медперсонала стационаров и остальных сотрудников скорой – по 25 тысяч рублей в месяц, обещал глава государства.

Практика показала, что нет единого понимания, за какую работу и в каком объеме эти премии должны предоставляться. В некоторых больницах доплату высчитывали, исходя из времени, отработанного с больными коронавирусом, вплоть до часов и минут. Ряд учреждений считали надбавку с того дня месяца, в котором произошел первый контакт.

В результате медики даже одной больницы получили разные суммы, размер которых был значительно меньше, чем заявлял президент. Так сотрудникам скорой во Владимирской области выплатили компенсации только за фактически отработанное время – от 200 до 1800 рублей. В Новосибирской области водители скорой помощи получили и того меньше – от 200 до 300 рублей. В Калужской области работающим с зараженными коронавирусом выплатили стимулирующие надбавки в размере 27 рублей.

В первичной профсоюзной организации медработников «Действие» в Орловской области указали на тот факт, что в регионе не налажена система оповещения о подтвержденных тестах. Сотрудники скорой даже не подозревают, что работали с инфицированными коронавирусом, а значит, они не знают, могут ли рассчитывать на доплату, сообщает BFM.

В Воронеже фельдшер скорой помощи Елена Карасева сообщила, что доплаты привязывали ко дню месяца, в котором состоялся контакт с больным Covid-19. «Конкретно у меня за апрель контакт с первым пациентом был 14 апреля, получила я как фельдшер скорой помощи не 25 тысяч рублей, а 14 449 рублей. Конечно, это полное безобразие», – советовала медик.

Водитель выездной бригады центральной станции скорой помощи Рязани Дмитрий Новоселов сообщил, что доплаты почему-то получили те работники, которые не имеют отношения к выездной службе, в том числе административные сотрудники. «Кому-то посчитали 10 тысяч, кому-то посчитали 600 рублей, в частности мне не пришло вообще ничего. Мы сейчас по факту получаем 16-18 тысяч рублей. При этом к нам приезжает замминистра здравоохранения Рязанской области и говорит, причем в грубой форме: кому не нравится, увольняйтесь, водителей мы заменим на военнослужащих, а фельдшеров мы заменим на волонтеров. У нас есть большое недопонимание», – рассказал Новоселов.

Минкомсвязи запустило на портал госуслуг форму для жалоб врачей. Следственный комитет и прокуратура начали проверки на Кубани, в Кабардино-Балкарии, в Кемеровской, Новгородской, Мурманской, Рязанской, Орловской областях и в ряде других регионов.

На сайте правительства появилось уточнение: федеральные доплаты будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени. При этом стимулирующие выплаты теперь полагаются и водителям автомобилей скорой, то есть сотрудникам сторонних транспортных компаний. Кабмин выделил 22 млрд рублей на доплаты врачам за работу с инфицированными в мае.

Москва, Зоя Осколкова

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