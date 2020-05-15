«Мы остались без денег!» – медики скорой в Кузбассе грозят голодовкой из-за невыплат «коронавирусных» надбавок

Сотрудники скорой помощи в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области готовы начать голодовку из-за невыплат обещанных президентом РФ Владимиром Путиным доплат за работу с коронавирусными пациентами. Об этом сообщил координатор местной ячейки профсоюза «Действие» Олег Тырышкин.

Напомним, 11 мая, глава государства поручил главам регионов до 15 мая решить проблему с выплатами специальных надбавок врачам и медперсоналу, которые непосредственно работают с больными Covid-19. Путин возмутился тем, что данные выплаты по состоянию на 9 мая получили менее половины медиков, хотя регионы уже получили необходимые средства.

Одна из сотрудниц станции скорой помощи в Анжеро-Судженске рассказала «Тайге.Инфо», что медики предъявили требования администрации городской больницы, но пока продолжают работать.

Врачи записали видеобращение к президенту РФ и губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву, в котором отметили, что после заявления президента о проблемах с доплатами медперсоналу за особые условия труда и дополнительную нагрузку в период пандемии «выплаты были произведены только тем, кто осуществлял эвакуацию с подтвержденным Covid-19 в областную инфекционную больницу». «Все остальные остались без денег», – негодуют медики. Отметим, что сотрудникам неотложки положены полные выплаты за работу с больными, у которых впоследствии подверждается коронавирус. Медики предупредили, что объявят голодовку с 18 мая, если до этого срока им не выплатят положенные деньги.

Кроме того, сотрудники скорой помощи жалуются на нехватку средств индивидуальной защиты. Им выдают одноразовые маски, которые можно носить не более двух часов. Респираторы же полагаются только при перевозке больного с подтвержденным диагнозом Covid-19, рассказали медики. По их словам, выдаваемые одноразовые защитные костюмы приходится использовать повторно после обработки и стирки.

В региональном минздраве ситуацию пока не комментируют. По данным издания, сегодня на станцию скорой помощи прибудут чиновники министерства здравоохранения Кузбасса.

Прокуратура Кемеровской области тем временем организовала проверку из-за публикаций о нарушении прав медработников в Анжеро-Судженске. «В средствах массовой информации опубликованы видеоролики, в которых медицинские работники заявили о нарушении их прав, неполучения положенных выплат и отсутствия достаточных средств индивидуальной защиты. В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о здравоохранении и трудового законодательства», – говорится в сообщении прокуратуры. В ведомстве добавили, в случае выявления нарушений прав медиков будут «незамедлительно приняты соответствующие меры реагирования».

По данным региональных властей, в Анжеро-Судженске зарегистрировано 23 случая заражения новым коронавирусом. Всего в регионе выявлены 296 больных Covid-19, скончались 7 человек, 96 излечились от инфекции.

Кемерово, Наталья Петрова

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