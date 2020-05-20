В Челябинской области власти и водители «скорых» слышат Путина по-разному

В Челябинской области чиновники не спешат пересчитывать суммы, начисленные сотрудникам «скорой помощи». А тем, кто недоволен и не ссылается на президента, советуют внимательнее слушать главу государства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в МУ «Челябмедтранс» состоялась встреча водителей «скорой помощи» с начальником городского управления здравоохранения Натальей Горловой.

Напомним, накануне ряд водителей выступили с видеообращением, в котором заявили, что им не выдают обещанные президентом доплаты за перевозку зараженных коронавирусом.

Сегодня Горлова заявила, что водителям положены доплаты только по 3 тысячи рублей, а когда собравшиеся начали возмущаться, чиновница просто ушла в офис МУ «Челябмедтранс», куда пустили только бригадиров да приехавших с Горловой журналистов.

Глава горздрава заявила, что водители «скорых» неправильно понимают, что им положено: доплаты начисляются только за работу с зараженными.

На заявление водителей, что Путин по телевизору говорил совсем другое, чиновница отрезала: «Вопрос в том, кто как услышал».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.05.20

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