Южноуралец-алиментщик лишил своих детей президентских выплат

Житель Челябинской области лишил жену и двух детей президентских выплат.

Как уже сообщал «Новый День», согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина, на каждого гражданина России в возрасте от 3 до 16 лет должны выплатить 10 тысяч рублей. Оформить дотацию может любой из родителей, не лишенный родительских прав.

Этим и воспользовался южноуралец: он развелся с женой, не работает, пьет, алименты не платит. Но, когда объявили схему оформления выплат, мужчина подсуетился и быстро заполнил все регистрационные формы. Выплату ему одобрили.

Жена узнала об этом случайно, обратившись в Пенсионный фонд за консультацией, как правильно оформить заявление.

По словам детского омбудсмена Челябинской области Евгении Майоров, у Пенсионного фонда нет оснований для отказа отцу в выплатах. Уполномоченная по правам ребенка намерена обратиться к федеральному правительству с просьбой разработать механизм защиты в подобных ситуациях. Однако процесс это небыстрый. И у расторопного южноуральца есть все шансы получить деньги, предназначенные для его детей.

По мнению Евгении Майоровой, этот случай не будет исключением.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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