«Единая Россия» торопится закрепить возможность для нерадивых родителей оставить детей без «президентских» денег

В России торопятся законодательно закрепить возможность для недобросовестных родителей забирать деньги у несовершеннолетних детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», партия власти внесла в Госдуму поправку о защите единовременных выплат на детей от судебных взысканий. Посыл социальный: «Мера поддержки в условиях коронавируса не должна стать источником погашения таких долгов», – заявляют в ЕР.

Речь идет об единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 лет до 16 лет. Именно их хотят защитить от взысканий по исполнительным производствам по вступившим в силу решениям суда.

Отмечается, что предложенная президентом России мера коснется порядка 22 млн детей, а вместе со взрослыми членами семьи охватит более 50 млн человек в стране.

«Считаем правильным и справедливым защитить эти выплаты от взысканий по исполнительным производствам по вступившим в силу решениям суда. Нормальное функционирование бизнеса и жизнь граждан предполагает, что по долговым обязательствам нужно платить. Однако меры поддержки в условиях коронавируса, которые выплачивает государство, не должны стать источником погашения таких долгов», – прокомментировал инициативу секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Госдуму торопят: «Нововведения должны быть приняты как можно скорее, так как осуществление выплат на детей запланировано с 1 июня. Рассмотрение поправок в Государственной Думе состоится 21 и 22 мая. Рассчитываем на поддержку коллег», – сообщил Турчак.

В подготовке поправки, помимо самого Турчака, участвовали руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, первый замглавы фракции Андрей Исаев, замсекретаря Генсовета партии Александр Хинштейн, а также член Совета Федерации Валерий Рязанский.

Странно, что столь солидные дяди, которые управляют самой большой в мире (по территории) страной, не учли один значительный нюанс: в России около 800 тысяч алиментщиков – каждый пятый родитель, обязанный платить бывшей супруге (супругу) средства на содержание ребенка по решению суда, этого не делает. При этом далеко не все злостные «уклонисты» лишены родительских прав, а значит, вполне могут оформить обещанную президентом выплату на себя.

«Если папа в разводе с мамой, он тоже может подать заявление – закон этого не запрещает, – поясняют представители Пенсионного фонда. – Кто первый подал заявление, тот и получит деньги. А дальше регулировать отношения они должны между собой».

Ряд недобросовестных родителей уже воспользовались этой возможностью. Так, жительница Челябинска, оформляя выплаты на двух детей, узнала, что ее бывший муж уже подал заявление на президентскую выплату. По словам женщины, экс-супруг алиментов не платит, не работает, ведет асоциальный образ жизни. Если деньги перечислят ему, дети не получат ни копейки. Разве что приставы спишут полученную сумму со счета нерадивого папаши в пользу погашения долгов по алиментам.

По словам детского омбудсмена Челябинской области Евгении Майоровой, этот случай вряд ли станет исключением из общей практики. Сигналы, поступающие из других регионов, говорят, что она не ошиблась.

И пока правозащитники думают, что в этой ситуации делать и пишут письма премьер-министру Мишустину, единороссы торопятся закрепить норму, согласной которой забрать деньги у бросивших на произвол судьбы детей папаш – мамаш будет невозможно ни под каким предлогом.

Москва, Игорь Юров

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