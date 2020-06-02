Особенности лета на Южном Урале: заморозки и смог

Челябинскую область ждут ночные заморозки и неблагоприятные метеоусловия.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в ближайшие две ночи температура воздуха на Южном Урале опустится ниже нуля градусов.

В ночь на среду, 3 июня, ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди. Температура ночью +5, +10 градусов по Цельсию, в горах и низинах заморозки до минус 2 градусов. В ночь на четверг температура в горах и низинах также опустится к отметке -2 градуса.

А вот Челябинск и Коркино ожидают метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с этим, в городах с 5 часов до 19 часов 3 июня объявлен режим НМУ первой степени.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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