В Челябинске, наконец, решились сделать трамвайную остановку возле филармонии

В Челябинске таки появится трамвайная остановка возле филармонии. Об этом сообщил вице-мэр по городской среде Александр Егоров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», организовать трамвайную остановку на участке улицы Труда между улицами Кирова и Цвиллинга собирались еще несколько лет назад – когда трамвайные пути сдвинули с центра дороги практически вплотную к скверу на площади Ярославского. Место представлялось удобным: можно было сразу попасть на пешеходную Кировку, и к оперному театру, не пересекая оживленную дорогу, а также быстро добраться до филармонии.

Однако остановку там так и не организовали, сославшись на то, что в сторону центра не соблюдены меры безопасности: оставленная платформа слишком узка. И вот к идее вернулись:

«Одна из крутых штук, что греют мне душу: скоро сделаем новые трамвайные платформы на площади Ярославского! Удобнее будет в филармонию, на набережную и на пешеходную Кировку. На трамвае, – рассказал Егоров в соцсетях. – Когда-то остановка была (мы пока не нашли никого, кто бы это помнил – прим. РИА «Новый День»), но ее убрали. Мы ее вернем в самый центр всего движа и пространство заживет по-новому».

Схема из твиттера Александра Егорова

При этом остановку «Оперный театр» убирать вроде бы не собираются.

Каким образом будет решена проблеам узкой платформы, Егоров пока не уточняет. Горожане, меж тем, предлагают свои варианты. Об одном из них «Новый День» уже сообщал: челябинец предложил ликвидировать парковки вдоль улицы Труда на площади Ярославского, сдвинуть трамвайные пути в сторону дороги (для организации полноценной посадочной платформы в сторону вокзала), вернуть трамвайную стрелку для выезда на улицу Труда (и заодно пустить трамвай №6 по прежнему маршруту), расширить тротуар вдоль филармонии, ор + пешеходный переход через улицу Кирова с той стороны, озеленение вдоль улицы Труда, отбить дорогу от тротуара и трамвайных путей с помощью газонов и крупномерных деревьев.

Есть так же предложение пустить по данному отрезку автобус: для этого нужно трамвайную полосу замостить, например, плиткой, чтобы опустить рельсы до уровня проезжей части. Такой вариант движения используют на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.

Челябинск, Павел Зварзн

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