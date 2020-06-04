Смог опутает три города Южного Урала

В Челябинской области режим неблагоприятных метеоусловий объявлен в трех городах.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, будут наблюдаться в регионе до вечера 5 июня.

Лишь несколько часов Южный Урал прожил без неблагоприятных метеорологических условий (с 11 часов сегодня, 4 июня). В 19 часов режим «черного неба» возобновился.

С 19 часов 4 июня до 19 часов 5 июня на территории Челябинска, Коркино и Карабаша объявлен режим НМУ первой степени.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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