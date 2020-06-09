Семь городов Южного Урала окажутся в объятьях смога

В Челябинской области режим неблагоприятных метеоусловий объявлен в семи городах.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, будут наблюдаться в регионе до 11 июня.

На территории Челябинска, Коркино, Карабаша, Сатки, Магнитогорска режим НМУ первой степени объявлен до 19 часов 10 июня. В Аше режим «черного неба» продлится до 8 часов 11 июня, в Златоусте – до 14 часов 11 июня.

Аналогичное предупреждение для отдельных предприятий Челябинской области также будет действовать до 14 часов 11 июня.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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