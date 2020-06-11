Полиция задержала челябинца, разгромившего два десятка остановок

Челябинские полицейские задержали мужчину, разворотившего больше 20 городских остановок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, сотрудники отдела уголовного розыска городского управления полиции по подозрению в совершении 21-ой кражи изделий с павильонов автобусных остановок на территории разных районов областного центра задержали 46-летнего ранее несудимого местного жителя.

В мае текущего года мужчина похитил с остановочных комплексов города элементы металлического каркаса, поддерживающего стеклянные стены конструкций. Общая сумма причиненного ущерба составила более 120 тысяч рублей.

По данным фактам в районных отделах полиции по заявлению представителя одного из муниципальных бюджетных учреждений города Челябинска возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Часть похищенного имущества изъята. Остальное злоумышленник сбыл, вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.06.20

В регионах Урала увеличивается показатель смертности от коронавируса. / Южноуралец всадил нож в сердце бывшей жены из-за тарелки супа. / В Челябинской области назначили дату выборов в Законодательное собрание. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»