Полиция задержала челябинца, разгромившего два десятка остановок

Челябинские полицейские задержали мужчину, разворотившего больше 20 городских остановок.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, сотрудники отдела уголовного розыска городского управления полиции по подозрению в совершении 21-ой кражи изделий с павильонов автобусных остановок на территории разных районов областного центра задержали 46-летнего ранее несудимого местного жителя.
В мае текущего года мужчина похитил с остановочных комплексов города элементы металлического каркаса, поддерживающего стеклянные стены конструкций. Общая сумма причиненного ущерба составила более 120 тысяч рублей.
По данным фактам в районных отделах полиции по заявлению представителя одного из муниципальных бюджетных учреждений города Челябинска возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Часть похищенного имущества изъята. Остальное злоумышленник сбыл, вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 11.06.20
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