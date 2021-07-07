В Челябинске вандалы устроили рейд по остановкам общественного транспорта

Вандалы устроили погром на нескольких остановочных пунктах в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии Челябинска, неизвестные разгромили девять остановок общественного транспорта на автодороге «Меридиан».

Новые остановочный пункты лишились большей часть остекления. Где-то стекла полностью удалили из рам, где-то вандалы ограничились их частичным разрушением. Не исключено, что вандалы планомерно обстреливали остановки.

В ближайшее время МБУ «Геоцентр города Челябинска» направит заявление в правоохранительные органы.

Отметим, что погромы на остановках в Челябинске – явление нередкое. Едва ли не каждую неделю о них сообщают чиновники мэрии или главы районных администраций. Однако, столь масштабного акта вандализма в городе не было уже давно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.07.21

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