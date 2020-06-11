Попутали? Губернатору Челябинской области Текслеру присвоили инициативу, которую южноуральцы продвигают уже 12 лет

Пресс-служба южноуральского губернатора потеряла берега в стремлении превознести своего шефа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», погоня за позитивной повесткой на фоне роста числа умерших пациентов с COVID-19 и экономической беспомощности региональных властей заставляет пресс-службу главы Южного Урала идти на колоссальные усилия. Особенно когда эту повестку приходится отрабатывать второй раз за год и фантазии уже не хватает. Не удивительно, что иногда кульбиты чиновников заставляют лишь недоуменно развести руками.

И, кажется, сегодня авторы правительственного telegram-канала «ПУЛ №74» имеют все основания претендовать на награду «Главный самурай Южного Урала».

Казалось бы, все сложилось как нельзя более удачно. Свою роль сыграло приближение Парада Победы, перенос которого с 9 мая серьезно ударил по информационной кампании юбилейного года. С другой стороны, актуальная информационная повестка, по-прежнему, крайне бедна. Настолько бедна, что для поддержания положительного имиджа губернатора Алексея Текслера приходится представлять эдаким чиновным «Доктором Айболитом». Но местечковый кейс «Друг животных» после аналогичных потуг депутата Госдумы Владимира Бурматова вызывает откровенные насмешки южноуральцев.

Приходится разбавлять приключения г-на Текслера «В мире животных» более патриотичными публикациями. И здесь, как нельзя кстати, вновь появляется тема претензий Челябинска и Магнитогорска на звание «Город трудовой доблести». Тем более, что тематика Великой Отечественной войны традиционно возвращается в июньскую повестку – 22 июня в России вспоминают о ее начале, а 24 июня нынешнего года пройдет традиционный Парад Победы, перенесенный с 9 мая из-за пандемии коронавируса.

И вот telegram-канал пресс-службы главы Южного Урала жизнерадостно рассказывает подписчиками: «Челябинск и Магнитогорск имеют все шансы для получения этого почетного звания. Инициатива присвоения звания «Города трудовой доблести» для двух южноуральских городов, внесших огромный вклад в разгром фашистской Германии, принадлежит губернатору Алексею Текслеру».

А что такого? Тут – и образ инициативного главы региона поддерживается (а мы все, благодаря пресс-службе губернатора, знаем, как рады инициативам Алексея Текслера в Москве). И, опять-таки, патриотично.

Только вот, если пойти немного дальше официального сайта губернатора Челябинской области (одна из его отличительных черт – зачистка рубрики «Новости» после каждой последующей смены руководителя региона), предстает несколько иная картина, нежели неумело подсовываемая южноуральцам правительственными чиновниками.

Например, можно выяснить, что впервые с инициативой учреждения почетного звания «Город трудовой славы» (как аналога «Города воинской славы») и, соответственно, присвоения его Челябинску и Магнитогорску депутаты Законодательного собрания Челябинской области выступили аж в 2008 году. Тогда губернатором Челябинской области был Петр Сумин, а Алексей Текслер был сити-менеджером Норильска и, вероятно, даже не вспоминал о своих челябинских корнях.

Эту же инициативу пытались продвигать потом губернаторы Михаил Юревич и Борис Дубровский. А уже теперь к числу всех бывших в истории губернаторов Челябинской области, ратовавших за присвоение почетного звания Челябинску и Магнитогорску, присоединился и Алексей Текслер.

Единственное изменение – в формулировке почетного звания, так как в итоге по инициативе президента России Владимира Путина Госдума утвердила именно звание «Город трудовой доблести» (видимо, чтобы не было путаницы). И если бы губернатор вовремя не внес Челябинск и Магнитогорск в список претендентов, жители Южного Урала его бы просто не поняли. И это не какая-то заслуга губернатора, а его обычная работа. А приписывать себе инициативу, которую южноуральцы продвигают уже 12 лет, как-то некрасиво… Зато показательно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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