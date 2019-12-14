К юбилею Победы: Путин предложил Думе учредить почетное звание «Город трудовой доблести»

Президент РФ Владимир Путина внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается ввести в стране почетное звание «Город трудовой доблести», чтобы увековечить подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Документ с соответствующей инициативой размещен в думской электронной базе данных.

Из текста законопроекта следует, что звание «Город трудовой доблести» присваивается городу, жители которого «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

В удостоенном такого звания городе устанавливается стела с изображением герба и текстом указа президента РФ, говорится в документе. В нем также будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

В пояснительной записке к законопроекту перечислены основания для присвоения почетного звания. Их три – получение предприятиями, располагавшимися в 1941-1945 годах на территории города, государственных наград и (или) вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны, награждение работников таких предприятий госнаградами за трудовые заслуги и, наконец, наличие документально подтвержденных фактов трудового героизма жителей города в годы ВОВ.

Стоит отметить, что ранее с предложением утвердить на федеральном уровне звание «Город трудовой доблести» выступил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко во время обсуждения подготовки к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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