На федеральной автодороге в Челябинской области большегруз раскидал легковушки. Есть погибшие

На трассе в Катав-Ивановском районе неуправляемый грузовик врезался в ехавшие впереди машины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД Челябинской области, авария произошла сегодня, 16 июня, около 13:20 на 1649 километре автодороги М-5 на территории Катав-Ивановского района.

Грузовой автомобиль под управлением 36-летнего водителя врезался в движущиеся попутно 5 машин: «Лада Гранта», «ВАЗ-2114», «Ауди-Q7», «Рено Сандеро» и грузовой автомобиль «Сино». По словам шофера фуры, у машины отказали тормоза.

В результате ДТП, по предварительным данным, 2 человека погибли и 7 получили ранения. В настоящие время устанавливаются все обстоятельства пришествия.

Как уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», авария произошла на мосту через реку Сильга. В настоящее время здесь идут ремонтные работы и организовано реверсивное движение, так что в дорожной организации не исключают, что столкновение могло быть лобовым. При этом в Упродор «Южный Урал» говорят о двух погибших и трех раненых.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.06.20

В Челябинской области ребенок съел пистолет. / На трассе под Златоустом на ходу загорелся большегруз. / Челябинские депутаты потребовали обеспечить прозрачность выборов глав районов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»