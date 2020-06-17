В отношении водителя грузовика, снесшего колонну автомобилей на трассе М-5 «Урал», возбуждено уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношение водителя грузовика Shaanxi, врезавшегося в колонну автомобилей на трассе М-5.

Как уже сообщал «Новый День», ДТП произошло 16 июня около 13:20 на 1649 километре автодороги М-5 на территории Катав-Ивановского района. Автомобиль, груженый щебнем, у которого на спуске отказали тормоза, снес 5 машин, двигавшихся в попутном направлении. Автомобили в это время ехали по мосту, на котором идет ремонт, поэтому их скорость была невысока, а интервал между ними – небольшой.

Первой удар приняла»Лада Гранта»: ее Shaanxi смял буквально в лепешку. Водитель и пассажир (это были пожилые супруги) погибли.

Водитель ВАЗ-2114 серьезных повреждений не получил: у него лишь ушибы и раны, нанесенные стеклами.

Водитель и пассажир Renault Sander госпитализированы с переломами ребер.

В Audi-Q7 находились 4 человека, один из них получил ссадины, другой – ушибы, остальные не пострадали.

Водитель грузовика Cino, возглавлявшего снесенную колонну, получил небольшие повреждения, ему оказали первую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Разбираясь в ситуации на месте происшествия, следователи пришли к выводу, что Shaanxi мог уйти от столкновения.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области 36-летнего водителя грузовика Shaanxi задержали. Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 16.06.20

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