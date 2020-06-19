Человек и паровоз: южноуральский губернатор возглавил список ЕР на выборах в Заксобрание

Список южноуральских «единороссов» на выборах в региональный парламент возглавил Алексей Текслер.

«Я принял решение возглавить список «Единой России» на выборах в Законодательное Собрание Челябинской области. Я не хочу стоять в стороне при формировании ЗСО, хочу держать руку на пульсе, – заявил губернатор. – Скажу откровенно, я рассчитываю на федеральную поддержку и ресурс «Единой России» во благо нашего региона. И, самое важное, я рассчитываю, перезагрузить работу регионального отделения «Единой Росиии». Для меня и для жителей важно, чтобы было доверие, когда мы говорим о новой команде депутатов ЗСО».

Как сообщили «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, помимо главы региона в общеобластную тройку партии войдут также действующий председатель Заксобрания Владимир Мякуш и областной уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова.

То, что ЕР в Челябинской области решила воспользоваться заношенной технологией паровоза, – вполне ожидаемо. Это говорит невысокой степени доверия и низкой популярности членов самой партии, погрязшей в скандалах и внутренних разборках. У партии не нашлось даже трех узнаваемых и авторитетных личностей для этого самого «паровоза», поэтому пришлось включать в тройку недавно назначенного детского омбудсмена.

Отдельно стоит отметить высказанную Алексеем Текслером надежду «перезагрузить» работу регионального отделения партии. На фоне тройки Текслер – Мякуш – Майорова, из которой в ЗСЧО пойдет в итоге лишь многолетний руководитель южноуральских «единороссов» Владимир Мякуш, мало ассоциирующийся с идеей обновления и перезагрузки, слова губернатора выглядят либо в высшей степени наивными, либо откровенной насмешкой над избирателями Челябинской области. Впрочем, как и сам принцип «проголосуйте за нас, а в парламент пойдут другие».

Отметим, что ролью «партийных локомотивов» в свое время баловались предшественники Текслера: и Петр Сумин, и Михаил Юревич, и Борис Дубровский. И у каждого из них карьера губернатора после этого как-то быстро заканчивалась.

Челябинск, Виктор Елисеев

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