У всех на виду. Южноуральцев лишат приватности при голосовании 1 июля

Южноуральские избиратели будут голосовать за поправки к Конституции у всех на виду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», голосование по поводу поправок в Конституцию, которое намечено на 1 июля, пройдет в Челябинской области с существенными изменениями в организации. Об этом рассказал председатель региональной избирательной комиссии Сергей Обертас.

Так, избирателей лишат права на приватность, которое неуклонно соблюдалось во все предыдущие дни голосования. Напомним, ранее кабинки для голосования были закрытыми. Таким образом соблюдалась тайна выбора каждого избирателя.

Но 1 июля южноуральцы не увидят привычных закрытых кабинок. Под предлогом борьбы с «гипотетическими вирусами» с кабинок решили убрать шторы, скрывавшие избирателей от посторонних.

«Не будет шторы для голосования, чтобы воздух в кабинках не застаивался и гипотетические вирусы не скапливались», – цитирует «Первый областной» Сергея Обертаса.

Остается только предполагать, насколько некомфортно будут чувствовать себя южноуральцы, которым придется делать выбор под внимательными (чисто гипотетически) взглядами соседей, членов избирательной комиссии и незнакомых горожан. Ведь некоторые избиратели беспокоились о том, что за их выбором наблюдают, даже тогда, когда кабинки были закрытыми.

Между тем, челябинцы уже жалуются на «обработку» их работодателями. По словам южноуральцев, руководство настойчиво советует им прийти 1 июля на избирательный участок и «сделать правильный выбор». А для уверенности в том, что выбор, действительно, правильный, рекомендует сфотографировать бюллетень для голосования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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