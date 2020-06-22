В Челябинской области за сутки зафиксировано почти 300 новых случаев Covid-19

В Челябинской области скончались еще 5 человек, зараженных коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, непосредственно от Covid-19 умер 59-летний мужчина и женщины 62 и 63 лет.

Причиной смерти еще одной 63-летней женщины стал множественная миелома и, 66-лтенего мужчины – острый инфаркт миокарда.

За сутки в области подтверждены 270 новых случаев коронавируса, в том числе 83 – в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины.

Всего с начала эпидемии в регионе зафиксированы 6 тысяч 298 зараженных, 121 из них скончались.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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