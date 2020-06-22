В Челябинском областном онкоцентре образовался новый массовый очаг коронавируса

В Челябинской области зафиксирован новый массовый очаг коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины заразились 83 человека.

В связи с этим закрыты отделения противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое, опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, радиологическое гинекологическое отделение.

«Пациенты выписаны и остаются под ежедневным наблюдением врачей, медицинские сотрудники отстранены от работы, – сообщили в региональном минздраве. Анализы взяты у 81 медработника и 155 пациентов из круга контактных, в полном объеме проведены все санитарно-гигиенические мероприятия. Совместная комиссия, состоящая из сотрудников Роспотребнадзора и представителей Минздрава, занимаются эпидрасследованием».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 22.06.20

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