Челябинку, выписанную из-за вспышки коронавируса в онкоцентре, оставили без медицинской помощи

В Челябинске пациента онкоцентра, выписанная из-за вспышки в учреждении COVID-19, не смогла дождаться медицинской помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 62-летнюю челябинку отправили домой через две недели после операции. При этом, по словам дочери женщины, период послеоперационного наблюдения еще не закончился: в таких случаях, как правило, пациент остается под контролем врача в течение трех недель.

Досрочная выписка связана со вспышкой коронавирусной инфекции в онкологическом центре: контактных больных отправили по домам, чтобы минимизировать угрозу их заражения коронавирусом. И все бы ничего, но оказавшись дома, челябинка по-прежнему нуждается в медицинской помощи: требуются сложные перевязки. Однако медиков женщина дождаться так и не смогла.

В пресс-службе онкоцентра предположили, что информация о пациентке уже должна была поступить в поликлинику, но в связи с экстренностью ситуации могла и задержаться. «Когда пациент выписан – все вопросы в поликлинику, мы по месту жительства, к сожалению, не можем обслуживать. Под нашим наблюдением в отделении остались пациенты, у которых послеоперационный период, их мы перевести не можем. Остальных пациентов, у которых состояние удовлетворительное, направили по месту жительства», – заявили цитирует 74.ru пресс-секретаря учреждения.

В поликлинике по месту жительства посоветовали вызвать участкового врача, который и сможет направить на дом к челябинке хирурга. Но врач так и не появился.

В пресс-службе министерства здравоохранения заявили, что ведомство изучает конфликтную ситуацию и уже затребовало информацию о пациентке. От более конкретного комментария в региональном минздраве воздержались.

Напомним, о возникновении крупного очага COVID-19 в областном онкоцентре стало известно вчера, 22 июня. Коронавирусная инфекция выявлено у более чем 80 пациентов и врачей учреждения. Из-за вспышки закрыли отделения противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое, опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, радиологическое гинекологическое отделение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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