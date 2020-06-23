Back in the USSR: челябинские экологи заключили союз с «Коммунистами России»

Разочаровавшись в обещаниях губернатора, южноуральские экоактивисты ищут новые альтернативные пути вхождения во власть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за год, прошедший с представления главой Челябинской области Алексеем Текслером своей экологической программы, не сделано практически ничего в плане улучшения экологической обстановки. Об этом заявили представители экологических общественных организаций.

Режим НМУ объявляется в регионе регулярно, а вот обещанное губернатором «снижение выбросов на 20%», по всей видимости, произошло только на бумаге, возмущаются экоактивисты. И действительно, судя по ответам мэра Челябинска Натальи Котовой, надеяться на подобные изменения можно не ранее 2024 года.

При этом под самыми различными предлогами продолжается массовая вырубка и так называемая «санитарная обрезка» деревьев в областном центре. А начавшаяся высадка деревьев на гостевых маршрутах не может сейчас и не сможет в будущем компенсировать уничтоженные зеленые насаждения, особенно учитывая анонсированные планы по вырубке части Челябинского городского бора под строительство хирургического корпуса ЧОДКБ, лесных массивов в районе Золотой горы, ЛА «Трактор» и прочие, настаивают экологи.

При этом попытка экоактивистов встретиться с губернатором 1 июля провалилась. В ответ на инициативу провести личную встречу с участием порядка 200 южноуральцев, с представителями движения «Горожане» связались вице-губернаторы Ирина Гехт и Анатолий Векшин, уговорив активистов пойти на компромисс и дальше держать связь с ними.

Правда, сами общественники, похоже, мало доверяют «переговорщикам». И теперь ищут пути вхождения во власть. Так, движение «Горожане» заключило союз с партией «Коммунисты России», договорившись о формировании совместного списка для участия в выборах в Законодательное собрание Челябинской области, намеченных на сентябрь этого года.

«Сотрудничество заключается в том, что «Коммунисты России» поддерживают нас по экологической повестке и выдвигают наших кандидатов на выборы в Законодательное собрание Челябинской области без вступления в партию. Это является ключевым условием нашего сотрудничества», – заявили в движении.

«Горожан» в списке «Коммунистов России» будут представлять известные экоактивисты: Владимир Казанцев, Елена Вахтина и Ирина Гладышева.

Впрочем, обоснование подобной унии выглядит, на первый взгляд, весьма странно. «Понимание нашли прежде всего в том, что «Коммунисты России» выступают за ту экологию, которая была в СССР. То есть, когда заводы работали в три смены, но при этом жители Челябинска не задыхались по ночам. Вода из-под крана была чистая, и ее можно было пить везде и повсюду, не опасаясь за свое здоровье», – поясняют экоактивисты.

Признаться, довольно-таки странное представление об экологической ситуации во времена Советского Союза, больше напоминающее ностальгию по детству, когда деревья были большими, небо – чище, а трава – зеленее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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