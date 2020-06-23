Топ-менеджера АО «Уралавтодор», обвиняемого в краже техники, не выпустили из-под стражи

Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Дмитрия Чупахина и оставил без изменения постановление Златоустовского городского суда от 5 июня 2020 года.

Как уже сообщал «Новый День», директора по содержанию дорог АО «Уралавтодор» задержали 3 июня. Его по подозревают в мошенничестве: у силовиков возникли к топ-менеджеру претензии по использованию бюджетных средств при исполнении госконтрактов, а также по поводу возможной причастности дорожника к хищению имущества. Так, одной из причин задержания стала пропажа сломанного автоприцепа – он находился на одном из участков автодороги М5. По версии следователей, в начале мая мужчина вместе с родственником разобрали транспортное средство и вывезли его.

5 июня 2020 года Златоустовский городской суд удовлетворил ходатайство Следственного отдела ОМВД России по Златоустовскому городскому округу Челябинской области и заключил Чупахина под стражу.

Родственники топ-менеджера сочли меру пресечения чересчур строгой. «Он не совершал преступление, а лишь выполнял свои должностные обязанности – предписание заказчика госконтракта на содержание федеральной трассы М-5 «Урал» убрать с 1736 км автодороги (недалеко от Златоуста) полуприцеп, брошенный на переходно-скоростной полосе еще в конце февраля 2020 года, – заявляют представители семьи Чупахина. – Мы надеемся на пересмотр решения суда и избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде или домашнего ареста. Дмитрий имеет постоянное место жительства, скрываться от следствия не намерен».

Обжалуя постановление городского суда, сторона защиты просила его отменить и избрать в отношении Чупахина меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, а именно домашний арест или залог в размере 1 млн рублей.

Но суд поддержал позицию следствия, и оставил решение суда первой инстанции без изменения. Постановление вступило в законную силу.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 23.06.20

Челябинцы требуют признать застройщика банкротом из-за трещин в потолке. / Захар Прилепин едет спасать имидж своей партии в Челябинской области. / В Магнитогорске тестируют КАМАЗ на сжиженном природном газе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»