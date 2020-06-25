«Стиль Текслера»: ежегодное обращение южноуральского губернатора оказалось далеким от конкретики

Обращение губернатора Алексея Текслера к Законодательному собранию Челябинской области оказалось предельно размытым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня южноуральский губернатор выступил с ежегодным посланием к региональному парламенту. Обращение оказалось крайне похоже на его же прошлогоднее послание.

Причем схожими оказались не только структура текста, но и формулировки. На протяжении всего обращения слушателей не покидала мысль о том, что авторы текста попросту взяли прошлогоднее обращение и немного доработали. При этом, как и в прошлом году, послание оказалось предельно далеким от конкретики.

Год назад чрезмерную водянистость «программного» обращения Алексея Текслера объяснялась тем, что он только-только вступил в должность. Напомним, Борис Дубровский ушел в отставку в середине марта 2019 года, а 30 мая Текслер в ранге врио губернатора выступал с отчетом перед Заксобранием. При этом, учитывая обстоятельства отставки Дубровского, особенно хвастать результатами работы предшественника у Текслера оснований не было. А разработать мало-мальски вменяемую программу на следующий год у новоиспеченного главы региона попросту не было времени.

Однако и год спустя обращение южноуральского губернатора оказалось весьма размытым. Более того, конкретики и цифр в нем оказалось даже меньше, чем в мае 2019. Так что речь идет, по всей видимости, уже не столько о временном факторе, сколько о своеобразном «стиле Текслера».

Так, если в прошлом году глава региона говорил о планах построить до конца года 24 фельдшерско-акушерских пунктов, а до 2024 года – еще 100, сегодня Алексей Текслер предпочел никаких числе не называть. Зато весьма многословно рассуждал о перспективах развития телемедицины и «цифровой медицины» – тема, безусловно, актуальная в условиях, когда некоторые челябинцы ждут врача по двое суток.

Делился год назад глава региона и планами по развитию спортивной инфраструктуры на ближайшие три года. Сегодня речь шла лишь о построенных в 2019 году объектах и завершении проектов-долгостроев.

Не обошел Алексей Текслер и проблему экологии. Правда, никаких обещаний по сокращению выбросов на 20% (а в Челябинске – аж на 38%!) уже не давал. Лишь рассказал о том, что заключено 15 соглашений с предприятиями. А еще огорошил слушателей новостью о том, что в регионе сортируется уже треть мусора. И это при том что раздельный сбор мусор на регионе даже не внедрен. Например, в Челябинске его начали применять в качестве эксперимента лишь в двух микрорайонах и только в нынешнем месяце.

Кроме того, губернатор обрадовал жителей Челябинской агломерации известием о готовности к запуску Долгобродского канала, который кое-кто из чиновников почему-то называет альтернативным источником водоснабжения. В действительности, канал призван стать лишь дополнительным источником для пополнения Шершневского водохранилища. Впрочем, пользы от канала для агломерации, где из-за изношенных сетей каждое лето сидят без воды жители большинства поселков Копейска, населенных пунктов Коркинского района, пока все равно никакой.

Почти не затронул глава региона проблему транспорта. Даже не вспомнил о создании единой системы общественного транспорта в Челябинской агломерации. Зато заявил о планах запустить скоростную электричку из Челябинска в Магнитогорск в рамках проекта, призванного связать существующие на Южном Урале агломерации. Планы, конечно, интересные. Но, во-первых, заботу о создании связки между агломерациями, не добившись толком такой связки внутри каждой из них, вряд ли можно считать разумной. А во-вторых, планы по запуску «Ласточки» – это планы РЖД, а не областных властей.

Впрочем, Алексей Текслер не только в этом случае присваивал себе заслуги федералов. Так, он заявил в своем обращении о масштабных планах по ремонту федеральных автодорог. О росте финансирования национальных проектов.

Вообще, в том, что касалось именно федеральных проектов, г-н Текслер, казалось, владел информацией куда лучше, чем в аспектах сугубо региональных. Вероятно, за полтора года он так и не сумел до конца «пересесть» из министерского кресла в кресло губернатора.

И, кстати, так и не сумел преодолеть «бумажную» зависимость, заставляющую его зачастую считать, что если что-то зафиксировано «на бумаге», то оно уже реализовано. Так было долгое время с пресловутым 20%-ным снижением выбросов, о котором Текслер почти год говорил как о свершившемся факте, хотя в действительности были только подписаны соглашения между предприятиями и региональным правительством о реализации мер, которые должны к этому привести.

Теперь то же самое произошло с губернатором, когда он заговорил о газификации. Год назад в этой часть своего обращения он сообщал о том, что энное количество домохозяйств «получило возможность» подключиться к газу в результате проведения к их населенным пунктам газовой трубы (для подключения к этой самой трубе необходимо еще заплатить). Теперь же чиновник говорит уже не о «возможности», а о факте подключения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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