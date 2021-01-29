Экологическая политика Текслера: правительство РФ считает Челябинск городом с самым грязным воздухом в стране

В Челябинске зафиксирован самый грязный воздух в РФ. Об этом заявила вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг городов сосоставил Роспотребнадзор: оценивалось не только загрязнение воздуха, но и численность населения в зонах воздействия загрязняющих веществ, а также тяжесть последствий для здоровья человека.

«В 12 городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха необходимо снизить совокупный объем выбросов не менее чем на 20% уже к 2024 году», – заявила сегодня Абрамченко.

Самая высокая степень выраженности аэрогенных рисков, по ее словам, зафиксирована в Челябинске. В тройку «грязных лидеров» входят Нижний Тагил и Магнитогорск. Далее идут Норильск и Новокузнецк, Омск, Красноярск, Череповец, Липецк, Братск. Замыкают список Чита и Медногорск.

Абрамченко подчеркнула, что для каждого из 12 городов должна быть разработана индивидуальная программа, которая не должна сводиться только к переводу общественного транспорта на другие виды топлива и энергии.

«Такие меры, по экспертным оценкам, дадут ощутимый эффект в рамках федпроекта в объеме не более 3%. Важна активизация работы с крупными загрязнителями», – настаивает вице-премьер.

Отметим, что в Челябинской области работа с крупными загрязнителями сводится, в основном, к подписанию неких соглашений, о подробностях которых предпочитают не распространятся, но известно, что никаких мер ответственности для предприятий они не предусматривают. Плюс предприятия предупреждают о НМУ, губернатор Текслер периодически пытается убедить южноуральцев в том, что промышленные выбросы сокращаются, а минэкологии заявляет, что главный виновник смога – транспорт.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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